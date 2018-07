Hoher Sachschaden nach Maschinenbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Mittwochfrüh in einer Werkstatt in Schwarzenau eine Maschine zur Aktenvernichtung in Brand. Die Maschine, die sich in einer Halle befindet, war zur Unglückszeit in Betrieb. Die Feuerwehren aus dem Schwarzacher Becken waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen, sodass ein Übergreifen auf die Gebäude vermieden wurde. Der durch den Brand entstandene Schaden an dem Aktenvernichter wird laut Polizeibericht auf über 250 000 Euro geschätzt.