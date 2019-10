Hohenfeld vor 4 Stunden

Hohenfelder Urgestein Karl Köberlein wird 80

Zu seinem achtzigsten Geburtstag, den Karl Köberlein am vergangenen Sonntag mit seiner Familie bei bester Gesundheit feierte, gratulierten ihm eine Abordnung seiner Hohenfelder Feuerwehr und seiner Schützengilde Hohenfeld. Köberlein ist immer noch sehr gefragt, schreibt die Feuerwehr in einer Mitteilung. Bei der Feuerwehr ist er Ehrenvorstand, bei den Schützen Ehrenmitglied und hilft immer selbstlos, wenn er gebraucht wird. Stadträtin Hiltrud Stocker sagte bei der Feier, dass Karl Köberlein verdienter Inhaber der goldenen Bürgermedaille der Stadt Kitzingen sei, da er für die gesamte Dorfgemeinschaft immer da sei, wenn er helfen kann. Der Jubilar freute sich und sagte: "So lange ich kann, helfe ich gerne, wo ich kann."