Hohenfeld hat mit Elke Pfeiffle eine Schützenkönigin

Die Schützengilde Hohenfeld hat nach über zehn Jahren wieder eine Schützenkönigin. Bei der Proklamation der neuen Majestäten am Kirchweihmontag gab der Schützenmeister und Schützenkönig des Vorjahres, Michael Gräßer, die Königskette an Elke Pfeiffle weiter. Die Frau des Freie-Wähler-Stadtrats landete mit einem 376-Teiler den besten Tiefschuss und fühlte sich sehr geehrt. "Das ist der Höhepunkt des heutigen Tages", fand Oberbürgermeister und Schützenkommissar Siegfried Müller und gratulierte recht herzlich.

"Ich habe ohne jegliche Absichten geschossen und habe mir keinen Druck gemacht", beschrieb die 46-Jährige ihr Erfolgsrezept, nachdem sie in den vergangenen sechs Jahren ihrer Mitgliedschaft in der Hohenfelder Schützengilde jeweils mit Ambitionen beim Königsschießen angetreten war, der erhoffte Erfolg sich aber nicht eingestellt hatte. Auch Uwe Pfeiffle hatte bislang noch keine Majestätenwürde erreicht und auch keinen Scheibengewinn verbuchen können. Kurioserweise klappte es beim Vizechef der Klinik Kitzinger Land heuer zeitgleich mit seiner Gattin, durfte er sich doch als Gewinner der Karl-Nitsche-Scheibe feiern lassen.

Ralph Hofmann als 1. Ritter und Fernando Scheckenbach als 2. Ritter stehen der neuen Majestät zur Seite. "Es ist noch kein Weihnachten, aber ich fange jetzt mit der Bescherung an", meinte Michael Gräßer in seiner Einleitung zur Proklamation und Preisverteilung im Schützenhaus. "Die Hohenfelder Vereine halten zusammen und veranstalten jedes Jahr eine schöne Kirchweih und halten die Tradition hoch", lobte der OB die Bürger im Stadtteil. Die Gäste sangen Müller spontan ein "Trullala", war er doch letztmals als OB zur Proklamation in Hohenfeld präsent.

Michael Gräßer sicherte sich den Sieg beim Alfred-Beigel-Pokal und Bernd Sieber war beim Friedrich-Seynstahl-Pokal nicht zu schlagen. Beim Bürgerschießen verdiente sich Stefanie Enck die Würde der Bürgerkönigin. Als Müller sie zur Bürgerkönigin ausrief, brandete großer Applaus auf und die Großlangheimer Musikanten spielten einen Tusch. Ihr stehen Nadja Wahner als 1. Ritterin und Monika Weidt als 2. Ritterin zur Seite. Gerd Heiser zielte als Bürgerkönig am besten, hinter ihm wurden Hagen Kirchner 1. Ritter und Frank Weidt 2. Ritter. In der Mannschaftswertung setzte sich das Team Hasenlauf durch, gefolgt von den Küchenprofis und dem Porsche-Team.

Die Schützen hatten am Nachmittag ihren ausgedehnten Umzug durch den Ort mit sieben Stationen unternommen und kräftig gefeiert. Siegfried Müller zollte den Großlangheimer Musikanten seine Anerkennung, denn bei deren guter Musik sei das Laufen eine Vergnügen gewesen. Im Schützenhaus ging es hernach hoch her und die Stimmung zum Kirchweihausklang war prächtig.