KITZINGEN vor 1 Stunde

Hohen Schaden beim Rangieren verursacht

Beim Rangieren mit ihrem Pkw verursachte eine 32-jährige Verkehrsteilnehmerin am Mittwoch in der Böhmerwaldstraße in Kitzingen einen großen Schaden. Sie blieb an einem geparkten Peugeot hängen. Die Reparaturkosten werden auf 6500 Euro geschätzt.