Hohe Ehrungen für Eva Dülk und Friedel Düring

"Wir haben heute fast nur positive Zahlen zu vermelden, am meisten freut mich die Zunahme der Mitgliederzahl um 20 auf jetzt 72 Personen", erklärte Volker Dungs, Vorsitzender des Steigerwaldklubs Iphofen-Kitzingen, in der Jahresversammlung. Damit nahm der Ortsverein binnen eines Jahres um fast 40 Prozent an Mitgliedern zu. Stand der Ortsverein vor ein paar Jahren noch auf der Kippe, blüht er seit geraumer Zeit auf. Besonders das Angebot der ungezwungenen Mittwochswanderungen habe etliche Personen und Familien zum Beitritt animiert.

Eine wichtige Stütze des Ortsvereins ist seit Jahrzehnten Eva Dülk, der Vorsitzende verlieh ihr für ihre großen Verdienste das Goldene Ehrenzeichen des Steigerwaldklub-Hauptvereins. Sie war dem Verein vor 43 Jahren beigetreten, war von 2002 bis 2015 Kassenwartin und ist heute noch Beisitzerin. Daneben verteilt sie seit 14 Jahren die Vereinszeitschrift "Der Steigerwald".

Das Ehrenzeichen in Silber durfte Friedel Düring entgegen nehmen. Er war im Jahr 2004 als kommissarischer Vorsitzender eingesprungen und war die treibende Kraft zur Sanierung der Wanderwege und besonders der Wegweiser. "Das war eine herausragende Leistung, die sie ehrenamtlich erbracht haben", lobte Volker Dungs den jahrelangen und intensiven Einsatz des Geehrten. Der Vorsitzende ehrte zudem Bürgermeister Josef Mend, Stadtförster Rainer Fell, den ehemaligen Schwanberglauf-Organisator Franz Brosch und Schriftführer Ernst Seufert für ihre 25-jährige Mitgliedschaft.

Besonderer Unterricht für Schüler

Volker Dungs gab bekannt, dass der Klub einen besonderen Unterricht unter dem Slogan "Natur, Kultur und Geschichte" für Schüler gegeben habe. Dabei mussten die Naturfreunde der jungen Generation mitteilen, dass es einen Großteil der sonst hier beheimateten Vogelarten nicht mehr gibt, wie auch deren Nahrung der Fluginsekten.

"Die Touristen werden immer anspruchsvoller", schnitt der Vorsitzende einen weiteren Aspekt der Vereinsarbeit an und bemerkte, dass der Ortsverein viele fachlich gehaltvolle Wanderungen mit Themenschwerpunkten Geologie, Archäologie oder den Kelten anbietet. Demnächst werde der Fränkische Marienweg eingeweiht, die Eröffnungsveranstaltung findet in Iphofen für den Abschnitt nach Birklingen statt.

280 Nistkästen von 310 sind belegt

Horst Altenhöfer informierte, dass seine Abteilung 310 Nistkäste unterhalte, wovon aktuell 280 belegt sind. Auf dem Schwanberg, an der Oberen Dorfmühle in Hellmitzheim und dem Weg zur Ruine Speckfeld wurde neu angebracht und auf Anfrage der Kitzinger Firma LZR auch Fledermauskästen an den Baggerseen in Hörblach. Die Aktion zum Kästenbau mit der Grund- und Mittelschule Iphofen wurde fortgesetzt. Der stellvertretende Vorsitzende führte aus, dass der Klub auch mehrere Tisch- und Bänke-Kombinationen gebaut und aufgestellt hat, auch als persönliches Geschenk zum 80. Geburtstag von Baldwin Knauf.

"Wir haben 14 Veranstaltungen im vergangenen Jahr angeboten, besonders die Museumsbesuchen waren gut frequentiert", resümierte Wanderwart Edgar Scheblein in seinem ausführlichen Rückblick. "Unser Hauptverein wird sich künftig mit einem Drittel an den Ausbildungskosten zum geprüften Wanderführer beteiligen und ein weiteres Drittel übernimmt unser Ortsverein", verkündete Volker Dungs eine weitere erfreuliche Nachricht.