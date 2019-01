Hohe Auszeichnungen bei der Soldatenkameradschaft

Bei der Soldatenkameradschaft Reupelsdorf wies die Tagesordnung eine ganze Reihe an Ehrungen aus. Die übernahmen der Vorsitzende Manfred Marx sowie der Kreisvorsitzende des Bayerischen Soldatenbundes (BSB) Gerd Radimirski.

Kassier Lothar Stöcklein, der eine nahezu ausgeglichene Kassenentwicklung vorstellte, wurde mit dem Großen Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet, der zweithöchsten Auszeichnung, die der BSB zu vergeben hat.

Radimirski ging auf das Thema Datenschutz ein und gab zu bedenken, dass Grabreden nur noch mit schriftlichem Einverständnis des Verstorbenen gehalten werden dürften. Angehörige könnten dazu keine Festlegungen treffen. Der BSB rate daher seinen Mitgliedsvereinen, entsprechende Formulierungen vorsorglich in die Satzungen einzubauen.

Er kündigte zudem ein Veranstaltungsprogramm des Kreisverbandes Gerolzhofen an. Zum Museumsfrühling in Stammheim am 13. April sei der Einsatz eines Busses ebenso geplant wie zur traditionellen Soldatenwallfahrt am 5. Mai nach Vierzehnheiligen.

In ihrem Jahresrückblick skizzierte Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende Hannelore Flurschütz, dass der Verein anders als 2017 im abgelaufenen Jahr keine Sterbefälle zu beklagen hatte. Die Vereinsspitze mit Manfred Marx, Lothar Stöcklein und sie selbst sammelten 383 Euro für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Für den Volksbund Unterfranken gratulierte Gerhard Bauer und unterstrich die Bedeutung der alljährlichen Sammlungen. Das Geld werde im wesentlichen für die Betreuung der Kriegsgräberfriedhöfe im Ausland benötigt, aber auch für die Suche und Umbettung von Kriegsopfern. Anders als mit Spendengeldern sei der immense Aufwand im Ausland kaum zu stemmen. Bauer beklagte die sehr geringe Sammelbeteiligung der unterfränkischen Schulen, unterstrich aber das gute Sammelergebnis, das die Bundeswehrstandorte in Unterfranken beisteuern konnten. Insgesamt liege das Sammelergebnis in Unterfranken über dem Vorjahresniveau.

Ehrungen: Großes Verdienstkreuz am Bande: Lothar Stöcklein; Verdienstkreuz erster Klasse: Manfred Marx, Albin Kreis; Verdienstkreuz zweiter Klasse: Hannelore Flurschütz, Arthur Singer; 50 Jahre: Alfred Haut und Dieter Neumann.