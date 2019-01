Hofreiter: Im anständigen Streit die besten Lösungen finden

"Anton Hofreiter, kommt heute etwas später - weil er mit der Bahn reist", sagte der Mitvorsitzende des Kreisverbands Kitzingen von Bündnis 90/Die Grünen, Heiner Schmidt, zu Beginn des Neujahrsempfangs der Partei am Sonntag im Kitzinger Rathaus. Was aber nicht sonderlich auffiel, denn Hofreiter hatte nur 20 Minuten Verspätung und Schmidt überbrückte die Zeit mit seiner Co-Vorsitzenden Andrea Drexelius mit einem amüsanten und rasanten Jahresrückblick.

Vor allem das Ergebnis der bayerischen Landtagswahl – die Grünen wurden zweitstärkste Kraft im Landtag – und der Mitgliederzuwachs auf Kreisebene um 35 Prozent – damit hat der Kreisverband die "rote Laterne" in Unterfranken abgegeben –sorgen bei den beiden Kreisvorsitzenden für beste Laune.

Fraktionschef gib sich staatsmännisch

Staatsmännisch präsentierte sich dann Anton Hofreiter, Vorsitzender der Bundestagsfraktion der Grünen, der für mehr Demokratie, für Europa, für Wählen gehen und für ein stärkeres Engagement im Ehrenamt warb. Nicht nur die Politiker, sondern "wir alle haben die Verantwortung für die Demokratie". Das zeige sich besonders an einem Tag, wie dem Holocaust-Gedenktag, der am Sonntag begangen wurde. "Demokratie verteidigt man am besten, wenn man demokratisch wählt, gerne auch Grün, aber vor allem demokratisch", sagte Hofreiter. Gerade in schwierigen Umbruchzeiten hätten Wahlen an Bedeutung gewonnen. Deshalb appellierte er, bei den anstehenden Europawahlen pro-europäischen Parteien die Stimme zu geben. Denn, so sein Plädoyer: Nur gemeinsam könnten die einzelnen Länder des Kontinents stark sein.

Ein weiterer Wunsch Hofreiters für das neue Jahr: ein größeres Bewusstsein für unsere Lebensgrundlagen zu bekommen. Dabei gehe es nicht um die Rettung der Natur oder gar des Planeten, denn beide hätten schon größte Katastrophen hinter sich gebracht. Es gehe um die Bewahrung der Lebensgrundlagen für die nachfolgenden Generationen. Und hier sei die Jugend schon im Aufwachen: "Was nützt es heute, in der Schule etwas zu lernen, wenn in 30 oder 40 Jahren das Chaos ausbricht." Und angesichts der global steigenden Temperaturen und des rasanten Artensterbens sei das absehbar, ist Hofreiter überzeugt.

Deutschland soll Vorreiterrolle übernehmen

Als viertgrößte Industrienation könne Deutschland Beispiel geben und zeigen, wie Klimaschutz funktionieren könne. "Es lohnt sich, allen Mut zu machen, das Problem in den Griff zu kriegen", argumentierte Hofreiter. Dazu sei eine intensive gesellschaftliche Debatte nötig, die aber nicht als Streit oder Parteiengezänk missverstanden werden dürfe. "Es lohnt sich, über viele Fragen intensiv zu diskutieren und zu streiten." Dieser Streit mache die Demokratie aus, denn im "anständigen demokratischen Streit findet man die besten Lösungen".

Am Ende folgte Hofreiters Dank an die Ehrenamtlichen: Wie gut eine Demokratie arbeitet, zeige sich am ehesten auf der kommunalen Ebene. Rathaus, Schule, Bücherei würden oft ehrenamtlich getragen und deshalb sei es für die Demokratie wichtig, dass sich Bürger in den kommunalen Parlamenten engagierten: "Lasst uns gemeinsam die Rechtsradikalen aus den Parlamenten drängen mit vielen engagierten Kandidaten", so Hofreiters Appell am Ende seiner Ausführungen.

Am Ende gab es viel Beifall für die Rede des Bundestags-Fraktionsvorsitzenden, bei der der eine oder andere Zuhörer sich ein wenig mehr Spitzen gewünscht hätte. Aber es erging auch der Gruß an einen Nichtteilnehmer: "Richte ihm aus, er hat etwas verpasst."