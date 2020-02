Höpper-Selfie mit Prinzessin, aber ohne Elferrat

In Albertshofen geht es in der fünften Jahreszeit hoch her, was die erste Prunksitzung in der Gartenlandhalle demonstrierte. Mehr als fünf Stunden lang boten die Narren des Höpper-Elfers den Gästen in der sanierten und ausverkauften Gartenlandhalle ein fulminantes Programm.

Den Anfang machten die kleinsten Akteure der Bobberlie: Mit einer tollen Choreografie nahmen sie unter Pur-Klängen das Publikum mit auf eine Reise ins Abenteuerland. Ebenso viel Applaus ernteten die Mädels der Prinzengarde, Juniorengarde, die Minis und die Wild Boys.

Eine Augenweide bildete das erst acht Jahre Tanzmariechen Mila Hauke. Der Albertshöfer Höpper-Elfer zeichnet sich durch ein unerschöpfliches Reservoir an Eigengewächsen aus. Rund 150 Akteure stehen auf der Bühne.

Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein nutzte den großen Rahmen, um Lanrätin Tamara Bischof mit dem Sessionsorden sowie die Ärzte Edgar Gramlich mit dem Lachenden Löwen von Bayern und Etta Becker mit der Ehrenschleife des Höpper-Elfers zu ehren. Gramlich hatte im Laufe des Abends gleich zwei Einsätze um verletzten Gardemädchen zu helfen.

Puppe verteilt fleißig Seitenhiebe

"Ich lass mich doch nicht veräppel; ich brauch des neueste I-phone von Apple", wies Noah Sattes als Büttenredner seine Mutter an. Denn sie habe ihm ein anderes Handy zu Weihnachten schenken wollen. Er schwärmte von einer Influencer-Karriere und machte gleich ein Selfie mit der Faschingsprinzessin im Hintergrund. Nur die Elferräte wollte er nicht auf dem Bild haben, denn diese Herren hielt der Elfjährige für Negativwerbung.

Mehrere Angrifft auf die Lachmuskeln zündete der Bauchredner Marcelini mit seiner Transe-Puppe Edna van der Flittergitter vom anderen Ufer. Sie behauptete, sich ihre Frisur von der Landrätin abgeschaut zu haben und verteilte fleißig Seitenhiebe. Auch das professionelle Duo Lubber & Babbo begeisterte das Publikum mit einem amüsanten Dialog über eine Zeitreise. Sie fabulierten unter anderem über die Rede von Bundeskanzler Markus Söder bei der Einweihung des Berliner Flughafens im Jahr 2031.

Malheur mit der Frisur

Ihr Leid beim Versuch, ihre Haare zu stylen, beklagte Nicole Starkmann. Auch ihre Freundin Sabine habe ihr wegen des Malheurs nicht helfen können, stattdessen habe sie ihr Mann dazu verdonnert, die Aushilfe im Frisörsalon zu mimen und auch noch Elternsprecherin in der Schule zu werden. Nach einem Crash-Kurs in Haarstyling habe ihr Peter als Model herhalten müssen. Er habe danach so ein abrasiertes Kopfhaar gehabt wie die Ulme im Rathaushof.

Der besondere Dank Gimperleins ging am Ende an Elferrat Axel Ehliger, der heuer ein komplett neues Bühnenbild geschaffen hatte.