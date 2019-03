Höherer Wasserverlust durch Rohrbrüche

Bürgermeister Herbert Volkamer trug in der Markt Einersheimer Ratssitzung am Mittwoch die Ergebnisse der Wasserrechnung für 2018 vor. Dabei bilanzierte er einen Wasserverlust von 8,5 Prozent, der um 3,5 Prozent höher ausfiel als 2017. Dafür waren hauptsächlich die 2000 Kubikmeter von Wasserrohrbrüchen verantwortlich. Trotzdem erreichte die Gemeinde in der Bilanz zwischen Wassereinkauf und Wasserverkauf unter dem Strich eine weitgehende Kostendeckung für die Wassergebühren der Bürger.

Weitere Themen im Rat waren:

Bei einer Besprechung der Binnwerk'schen Stiftung als Träger des Kindergartens wurde besprochen, dass die aus dem Jahr 1978 stammende Sanitäreinrichtung in die Jahre gekommen ist, aber noch kein dringender Handlungsbedarf besteht. Das Gremium mit der Kindergartengeschäftsführerin Dörte Gold, Dekan Ivo Huber und dem Bürgermeister kam überein, die Sanierung der Sanitäranlagen 2020 in Angriff zu nehmen. Bis dahin ist ein Finanzierungskonzept aufzustellen. Herbert Volkamer war die Feststellung wichtig, dass der Kindergarten mit seiner jetzigen Kapazität für die Zukunft in der Lage ist, Kinder für Kindergarten- und Krippen-Gruppen aufzunehmen. Herbert Volkamer betonte dabei, dass die Plätze im Kindergarten bevorzugt an Kinder aus dem Gemeindebereich vergeben werden.

Zum Terrassenbad beriet die Ratsrunde über die Beschaffung von zwei Toren. Die Räte ermächtigten den Bürgermeister, den Auftrag mit Kosten von rund 5500 Euro an den günstigsten Anbieter zu vergeben. Das Gremium beschloss auch, noch einen Sandkasten mit Abdeckung für den Spielgerätebereich zum Preis von 1600 Euro anzuschaffen.

Petra Krist aus der VG-Bauverwaltung erläuterte der Ratsrunde den Sachverhalt wegen einer Garagen- und Stellplatzverordnung, die es beides bislang in Markt Einersheim nicht gibt. Die Räte sind derzeit noch am Überlegen und wollen noch abwarten, ob eine derartige Verordnung ins Leben gerufen soll, da die Voraussetzungen schwierig sind, wie in der Beratung durchklang.

Der kleinere Mandelbaum, der bei der Umgestaltung des Rathausvorplatzes gepflanzt wurde, ist nach einem Pilzbefall eingegangen. Nach einer Fachberatung durch die Kreisgärtnerei wird die Gemeinde als Eratz einen Eisenholzbaum oder eine Zierkirsche pflanzen, beide Baumarten kommen mit den Witterungsbedingungen besser zurecht. Der Baum wird rund 1000 Euro kosten und soll im Frühjahr von der Geesdorfer Firma Weiglein gepflanzt werden.