Höherer Wasserpreis und Ergänzungsbeiträge

Die Gemeinde Rüdenhausen möchte bald mit der fälligen Erneuerung ihrer Wasserleitungen im Altort starten. In der Sitzung des Gemeinderats teilte Bürgermeister Gerhard Ackermann dazu mit, dass die Arbeiten ausgeschrieben seien und die Vergabe in der nächsten Ratssitzung am 1. April ansteht. Der Start könnte gleich danach erfolgen, für das Vorhaben ist ein Zeitraum bis Ende Oktober 2020 anvisiert.

Eine Untersuchung der Rohre im Vorfeld hatte ergeben, dass rund 2,7 Kilometer des Leitungsnetzes auszutauschen sind. Dazu müssen rund 170 Hausanschlüsse repariert werden. Die Schätzungen im Vorjahr gingen von Kosten in einer Höhe von etwa 1,7 Millionen Euro aus. Einen Teil trägt die Gemeinde, die neben Rücklagen auch die Aufnahme eines Kredits dazu im aktuellen Haushalt vorgesehen hat. Ein Teil der Kosten ist auf die Grundbesitzer umzulegen. Neben einer deutlichen Erhöhung des bisherigen Wasserpreises von 1,86 Euro pro Kubikmeter wird ein Ergänzungsbeitrag fällig.

Die Gemeinderäte berieten zunächst darüber, nach welchem Berechnungsmodus verfahren wird. Bisher habe die Gemeinde den Anteil der Bürger nach dem Maßstab Grundstücksfläche im Verhältnis zur tatsächlichen Geschossfläche berechnet, führte Bürgermeister Ackermann aus. Das ist auch diesmal wieder vorgesehen.

Bei der Aufteilung der verbleibenden Kosten für die Bürger schlug Ackermann nach Rücksprache mit den Behörden vor, die eine Hälfte über die Ergänzungsbeiträge und die andere über einen höheren Wasserpreis zu finanzieren. Ratsmitglied Stefan Spangler hielt es für besser, 70 Prozent über die Beiträge der Bürger gleich einzufordern. Dann müsse die Gemeinde nicht so stark in Vorleistung gehen und habe mehr finanziellen Spielraum für andere Projekte. Er schlug vor, zunächst die tatsächlichen Kosten des Ganzen abzuwarten, und dann erst festzulegen, nach welchem Modus abgerechnet wird. Darauf einigten sich die Räte.

Im Zuge der Arbeiten an der Wasserversorgung teilte Bürgermeister Ackermann mit, dass die Gemeinde die Kosten für die neuen Wasserschieber an den Hausanschlüssen übernimmt. Die gesetzlich vorgeschriebenen Absperrventile, Wasserzählerbügel, Filter und Druckminderer müssen die Grundbesitzer bezahlen. Gleichzeitig werden auch Lehrrohre für Glasfaseranschlüsse mit verlegt.

Dazu beschäftigten sich die Räte mit dem geplanten Aufstellen von Ruhebänken am Maulensee. Ein Tisch und ein Abfalleimer wären dort ebenso wünschenswert, hieß es. Die Räte suchten sich aus den vorliegenden angeboten ein Modell für eine Liegebank aus. Bürgermeister Ackermann sagte, dass zudem der Heimatverein eine weitere Bank dort spendieren wolle.

Außerdem erwähnte Ackermann, dass die Feuerwehr Rüdenhausen bei der turnusgemäßen Besichtigung durch die Feuerwehr-Landkreisführung ein Lob erhalten hat. Der Zustand des Gebäudes und der Fahrzeuge sei sehr gut, hieß es.