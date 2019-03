Höchststand bei der Jugendkriminalität

Anscheinend steigen die Kosten unaufhaltsam: Die Ausgaben für die Jugendhilfe im Haushalt des Landkreises schießen weiter nach oben. Nachdem im Jahr 2018 eine Steigerung von knapp zehn Prozent verkraftet werden musste, wird in diesem Jahr eine weitere Steigerung um 6,4 Prozent prognostiziert. Insgesamt liegt die Nettobelastung für den Landkreis in diesem Bereich bei nunmehr 6,2 Millionen Euro. Die Gesamtausgaben liegen sogar bei 8,5 Millionen Euro, denen Einnahmen von 2,2 Millionen Euro gegenüberstehen. Zum Vergleich: 2017 gab der Landkreis 4,87 Millionen Euro für die Jugendhilfe aus, 2018 waren es bereits 5,9 Millionen Euro.

Die Gründe für die stetige Kostenexplosion sind vielfältig. Beispielsweise steigt die Zahl der Kinder, die in Obhut genommen werden müssen. Die Zahl bewegt sich auf einem konstant hohen Niveau: 2017 mussten 29 Kinder aus ihren Familien geholt werden, vergangenes Jahr waren es 21. Für Kinder in Vollzeitpflege übernimmt der Landkreis aktuell in 44 Fällen die Kosten. Dazu kommt eine hohe Zahl an verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen, die mitunter ebenfalls Hilfe benötigen. Gerade in diesem Bereich sei es längst zu einer "Überlastung der Systeme" gekommen, betonte Bernd Adler. Der Leiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) am Landratsamt sprach die Probleme bei den Haushaltsberatungen des Jugendhilfeausschusses deutlich an. Selbst für Notfälle gebe es –bundesweit gesehen – mitunter kaum noch Unterbringungsmöglichkeiten. "Die Einrichtungen sind voll", so Adler.

Immer mehr Auffälligkeiten

Warum die Zahl der Kinder mit Auffälligkeiten und mit psychischen Krankheiten steige, sorgt laut Adler allgemein für Rätselraten. Hier habe man es derzeit mit einer "nie gekannten Zahl" zu tun. Zumal der Bevölkerungsanteil junger Menschen eigentlich sinkt. Die Probleme seien dabei so vielfältig, dass sie mitunter sogar "das System sprengen" würden und nicht in den bisherigen Kategorien zuordenbar seien.

Auffällig auch, dass zunehmend Babys und Kleinkinder nur noch unzureichend von ihren Eltern betreut würden. In den entsprechenden Unterlagen für die Kreisräte ist von "nachlassende Bereitschaft" und einem "flächendeckenden Phänomen" die Rede. Gleichzeitig fehlen Pflegeeltern, die sich bereit erklären, ein Baby aufzunehmen. Dass die Probleme trotz zahlreicher Hilfsangebote steigen, sei ein weiteres Phänomen. Kinderschutzstelle, Familienstützpunkte, Jugendsozialarbeiter an den Schulen –an Angeboten mangelt es im Landkreis wahrlich nicht.

Allzeithoch bei Straftaten

Eine weitere beunruhigende Entwicklung: Im vergangenen Jahr habe man ein "Allzeithoch der registrierten Straftaten unter 21 Jahren" registrieren müssen. Seit 2015 würden die Zahlen "rasant ansteigen". 674 Anzeigen hagelte es vergangenes Jahr, das entspricht einem Plus von 27 Prozent. Es gab 449 Tatverdächtige, 120 davon fielen mehr als nur einmal auf. Es gebe "immer mehr Mehrfach- und Intensivtäter"; der "Rekordhalter" brachte es auf 14 Verfahren. Immerhin hier glaubt Adler die Erklärung zu kennen: "Wir haben ein Problem mit entwurzelten jungen Männern mit Migrationshintergrund!"