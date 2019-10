Hochwasserschutzkonzept für Wiesenbronn vorgestellt

Über das Ergebnis zum integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept des Dorfschätzeverbunds berichtete Bürgermeisterin Doris Paul in der Ratssitzung am Dienstagabend. Die Konzeptvorlage wurde nicht gerade begeistert aufgenommen, da man in Wiesenbronn eher dazu tendiert, schon in Flur und Wald die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass bei Starkregen nicht zuviel Wasser ins Dorf gelangt.

Die Bürgermeisterin schlug dazu vor, das Rückhaltebecken im Wald auszukoffern und im Wiesenbereich zwischen Wald und Dorf so etwas wie Kaskaden anzulegen, um das Wasser in Zaum zu halten. Dass die Planungen so lange dauerten, führte sie darauf zurück, dass die Leute des Planungsbüros zunächst nicht vor Ort waren, "da wurde das erste Konzept eher vom grünen Tisch aus entworfen".

Erfreut zeigte sie sich darüber, dass die ursprüngliche Planung einer Mauer im Bereich des Koboldsees fallen gelassen wurde, enthalten sind nun kleine Dämme entlang des Wiesbachs innerhalb der Ortschaft. Zur Umsetzung des Konzepts müsste die Gemeinde rund 6000 Euro bei rund 57 000 Euro geschätzten Kosten beisteuern. Das nun vorliegende Konzept wurde bei einer Gegenstimme anerkannt und wird dann an die Förderstelle geleitet, "wenn die Gemeinde mitmacht", wie die Bürgermeisterin einschränkte.

Zuschuss für das Schwimmbad genehmigt

Verlesen wurde der offene Brief der Abtswinder Schwimmbad-Initiative, die um einen Zuschuss zum Betrieb bat. Jochen Freithaler befürwortete die finanzielle Unterstützung, "da andere Bäder zumachen und der Abtswinder Schwimmbadverein hohen Einsatz bringt". Die Mehrheit des Rates war der gleichen Meinung. Der Vorschlag der Bürgermeisterin, in den kommenden drei Jahren jährlich 1000 Euro beizusteuern, wurde bei zwei Gegenstimmen angenommen.

Einstimmig befürwortet wurde der Folgeantrag des evangelischen Kindergartenvereins zur Finanzierung einer SPS II-Stelle. Die Bürgermeisterin erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr diese Praktikantenstelle zum ersten Mal von der Gemeinde finanziert wurde, wofür sich Pfarrerin Esther Meist herzlich bedankte. Die Gemeinde wird auch in diesem Jahr 7500 Euro für die Stelle aufwenden, war sich die Ratsrunde einig.