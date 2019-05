Hochwasser: Überflutungen halten sich in Grenzen

Der Regen der vergangenen Tage hat im Landkreis Kitzingen einige Bäche zwar stark ansteigen lassen. Großflächige Überflutungen gab es jedoch nicht. So berichtet die Polizei Kitzingen auf Nachfrage dieser Redaktion am Mittwochmittag lediglich von einer gesperrten Straße zwischen Brünnau und Neuses am Sand, wo die Schwarzach über die Ufer getreten war. Die Straße war seit Dienstagnachmittag gesperrt.

In Volkach hat der Volkachbach an mehreren Stellen sein Bett verlassen. Nach Angaben der Feuerwehr Volkach waren jedoch nur kleine Stücke landwirtschaftlicher Flächen, Parkanlagen und Feldwege betroffen. Die Volkacher Wehr hält für den Fall von Hochwasser oder Überflutungen nach Starkregen ein umfangreiches Equipment, wie Sandsäcke und Dutzende Schmutzwasserpumpen, vor, um im Ernstfall auch ganze Straßenzüge gleichzeitig auspumpen zu können.

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern berichtet am Mittwoch von sinkenden Pegeln am Oberlauf des Volkachbachs. An der Messstelle bei Brünnstadt etwa erreichte der PEgel am frühen Mittwochmorgen mit 2,79 Metern seinen Höchststand und sank dann bis Mittag auf unter zwei Meter. Damit dürfte die Hochwassergefahr für den Unterlauf des Baches, etwa in Obervolkach und Volkach, gebannt sein.