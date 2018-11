Hochbetrieb in Hüttenheim

Viele Besucher fanden den Weg zum Hofgenuss nach Hüttenheim. Die meiste Resonanz erlebte die Gärtnerei Schunke, die ihre Ausstellungsräume in eine große Weihnachtslandschaft verwandelt hatte. Eine große Auswahl an Weihnachtssternen, viele Accessoires, Kugeln und Schmuck für den Weihnachtsbaum, Rauschgoldengel und vieles mehr wartete auf die nicht enden wollende Besucherschar. Schöne Gestecke und weihnachtliche Deko-Artikel aus dem Wald ließen kaum Wünsche für Verzierungen im Advent offen. Im Rathaus gab es Kunsthandwerkliches, Bilder und Seidentücher, bemalte Tassen oder auch aus Alpaka-Wolle gehäkelte Tiere. Mehrere Winzer hatten zusätzlich ihre Höfe adventlich verzaubert und bei Glühwein und anderen Getränken erlebten die Gäste stimmungsvolle Stunden in Hüttenheim.