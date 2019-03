Hochbehälter kostet weniger als erwartet

Gute Kunde hatte Bürgermeister Ernst Nickel bei der Sitzung des Geiselwinder Gemeinderats. Der Bau eines neuen Hochbehälters in Geiselwind selbst kommt um einiges günstiger als zuvor vom Ingenieurbüro geschätzt. Insgesamt waren Kosten von 2,38 Millionen Euro für die technische Ausstattung des Hochbehälters und für die Errichtung von weiteren Leitungen geschätzt. Nach Eingang der Angebote der Firmen belaufen sich die Gesamtkosten nun auf etwas über zwei Millionen Euro.

Die Firma Hydro-Elektrik aus Ravensburg erhielt den Zuschlag beim Hochbehälter für 1,184 Millionen Euro. Beim Leitungsbau ging die Ausschreibung an die Firma Newo Bau aus Theres-Horhausen für 755 261 Euro. Zu errichten ist unter anderem die Transportleitung von Rehweiler nach Langenberg. Die Angebote seien vom Ingenieurbüro geprüft worden, so Bürgermeister Nickel. Zum Stand der insgesamt auf 8,9 Millionen Euro geschätzten Kosten bei der Erneuerung der Wasserversorgung meinte Nickel, dass die Gemeinde aktuell darunter liege.

Das Großprojekt soll 2021 abgeschlossen werden, erst dann werde die Abrechnung gemacht. Die Bürger wurden bei den gesamten Koaten mit zur Kasse gebeten. Günstig habe es sich in jedem Fall ausgewirkt, dass die Gemeinde vergangenen Sommer noch einmal eine Petition beim Landtag eingereicht hat. Daraufhin wurde eine zusätzliche Zuwendung über die Härtefall-Regelung bewilligt.

Außerdem wurde im Rat beschlossen, dass die Gemeinde neue Spielgeräte für Spielplätze in Ortsteilen anschafft. Die Plätze in den Gemeindeteilen Burggrub, Dürrnbuch, Langenberg, Ilmenau und Wasserberndorf sind zunächst an der Reihe, hieß es. Im Haushalt der Gemeinde sind dazu 87 500 Euro eingestellt. Das reiche nicht für alle Spielplätze, jedoch für die dringlichsten. Der Reihe nach sollen dann weitere Spielflächen verbessert werden.