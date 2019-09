Iphofen vor 20 Minuten

Hoch hinaus bei der Kinderferienpassaktion der CSU Iphofen

18 Kinder der Ferienpassaktion trafen sich zum Ferienende an der Einersheimer Schule zum Klettern an der Boulderwand und zum Racer fahren. Das Interesse der Kinder zeigte sich in zahlreichen Anmeldungen beim Anbieter der Aktion, des CSU-Ortsverbands Iphofen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus Sicherheitsgründen durften war die Teilnahme beschränkt, sie kamen aus verschiedenen Orten der Verwaltungsgemeinschaft Iphofen. In zwei Gruppen testeten sie die neue Boulderwand und probierten verschiedene Aufgaben und Spiele beim Klettern aus. Tipps und Hilfestellung bekamen sie von Schulleiter Matthias Schuhmann. Bei der zweiten Station sausten die Kinder mit den acht Racern (kleine Fahrzeuge, die mit den Beinen angetrieben und gelenkt werden) durch einen Parcours, fuhren eine Strecke auf Zeit oder warfen während der Fahrt Bälle auf einen Korb. Zur Belohnung durften sich die Kinder am Ende mit einem Eis stärken und bekamen zur Erinnerung einen Klettergriff geschenkt.