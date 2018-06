Wiesentheid vor 1 Stunde

Historisches Theaterstück zum 1100-jährigen Jubiläum

Zum 1100-jährigen Jubiläum der Marktgemeinde Wiesentheid präsentieren die Musiktheatergruppe, das P-Seminar „Musiktheater“ und die Musiktheaterband des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid das Musical „Eleonore“. Unterstützt werden sie dabei laut einer Mitteilung der Schule von der Marktgemeinde Wiesentheid sowie der gräflichen Familie von Schönborn, die ihre Tore für das Vorhaben geöffnet hat, sodass das Stück im Schlosshof zu Wiesentheid aufgeführt werden kann. Text und Musik stammen von Evi und Gerd Semle. Die Uraufführung findet am Donnerstag, 12. Juli, um 19.30 Uhr statt. Weitere Vorstellungen sind zu sehen am Freitag, 13. Juli, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 15. Juli, um 10.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Im Zentrum der Geschichte steht die junge Eleonore von Hatzfeld-Gleichen, bereits mit siebzehn verwitwet. Der Druck, sich erneut zu vermählen, wächst. Doch Eleonore weigert sich, in eine weitere „Vernunfts- oder Geldehe“ einzuwilligen – Der Beginn einer Liebesgeschichte.