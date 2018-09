Iphofen vor 3 Stunden

Historische Führung durch die einstige Handelsstadt Marktbreit

Der Steigerwaldklub Iphofen-Kitzingen lädt ein zur Führung durch die einst bedeutende Handelsstadt Marktbreit am Mittwoch, 10. Oktober. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Iphofen am Parkplatz an der Feuerwehr oder um 14.30 Uhr in Marktbreit am Alten Kranen. Die Gästeführerin Margarete Przybilla aus Obernbreit zeigt bei einem rund anderthalbstündigen Rundgang durch das malerische Städtchen die Schätze von früher und heute, heißt es in einer Pressemitteilung. Des Weiteren stehen die Geschichte des weithin sichtbaren Seinsheimer Schlosses und die Besichtigung der Kunstschätze der evangelischen Kirche St. Nikolai auf dem Programm.