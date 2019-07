Historische Ansichtskarten aus Unterfranken in der Rathausdiele

Sie ist klein, leicht und liegt gut in der Hand. Jeder kennt sie, viele verschicken und sammeln sie. Die Rede ist von der Ansichtskarte. Nach ihrer Erfindung Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete sie sich auf der ganzen Welt und wurde ein beliebtes Kommunikationsmittel. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 200 Jahre Stadtrecht Marktbreit findet vom 4. bis 28. Juli eine historische Ansichtskartenausstellung in der Rathausdiele Marktbreit statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Gezeigt werden unter anderem Unikate aus Marktbreiter Familienschätzen. Besichtigt werden können die kleinen Kostbarkeiten von Donnerstag bis Sonntag jeweils zwischen 14 und 18 Uhr. Gruppenführungen sind nach Anmeldung in der Touristinformation, Tel.: (09332) 591595, möglich.