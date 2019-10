Sickershausen vor 29 Minuten

Hirschberger wird Gesamtsieger beim Schubkarrenrennen

Traditionell am Kirchweihmontag startete das Schubkarrenrennen in Sickershausen. Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, den Schubkarren möglichst schnell über die rund 100 Meter lange Strecke zu schieben und dabei Hindernisse wie Dachlatten und eine Wippe zu überwinden. In den Schubkarren standen Wassereimer und im Ziel bekamen die Läufer den Wasserverlust auf die Laufzeit aufgerechnet. Die beste Zeit aller Teilnehmer schaffte Gesamtsieger Markus Hirschberger mit 33,66 Sekunden und sechs Liter obendrauf. Weitere Klassensiege erkämpften sich: Levin Gringel (Jungs Jahre), Lina Endres (Mädchen 7-11 Jahre), Katharina Leyerer (Mädchen 12-18 Jahre), Darius Gringel (Jungs 12-18 Jahre), Sophia Beer (Damen ab 19 Jahre), Felix Rahmann (Männer ab 19 Jahre), Julia Göbel (Frauen ab 35 Jahre).