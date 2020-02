Sommerach vor 1 Stunde

Hinweisschilder in Weinbergen gestohlen

Zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, ereignete sich am Leitersberg in Sommerach in verschiedenen Weinbergen ein Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten hier 20 Hinweisschilder, die das Logo des betreffenden Weingutes und der jeweiligen Rebsorte zeigen. Hierbei wurde jeweils der gespannte Draht an den einzelnen Weinbergen durchtrennt.