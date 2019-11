Kitzingen vor 1 Stunde

Hinter den Kulissen: Mobiltelefonie

Die Volkshochschule Kitzingen zeigt am Dienstag, 3. Dezember, um 19 Uhr in der Alten Synagoge zum Thema Mobiltelefonie den Film "Thank you for calling", der die Zuschauer hinter die Kulissen der internationalen Forschung, des Industrie-Lobbyismus sowie aktuell laufender Schadensersatz-Prozesse in den USA führt.