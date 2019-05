Hingucker vor der Schwanbergkirche

Ein Schwarz-Rot-Gold gestrichener Gartenzaun, ein Kanalrohr, Zylinder, Schleier und Europafahne sind die „Hingucker“ für die Ausstellung im Kreuzgang der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg „Vom Untertan zum Staatsbürger.

Die feierliche Eröffnung findet laut Pressemitteilung am Himmelfahrtstag, 30. Mai, um 18 Uhr, in der Schwanbergkirche statt. Anlass für den Termin ist eine Massenversammlung, die am Himmelfahrtstag vor 170 Jahren – am 17. Mai 1849 – während der so genannten „Reichsverfassungskampagne“ stattgefunden hat. Geschätzte 8000 bis 10 000 Menschen haben damals auf dem Schwanberg einen Eid auf die Paulskirchenverfassung abgelegt und von den Regierenden deren Anerkennung gefordert.

Im Verlaufe der Feier in der St. Michaelskirche werden Persönlichkeiten gewürdigt, die in den umliegenden Orten in der Zeit des „Vormärz“ und während der Revolution 1848/49 als „verachtete Demokraten“ aktenkundig geworden, bestraft oder zum Auswandern genötigt wurden.

Bei Eröffnung der Ausstellung und in einem Begleitheft ist zu erfahren, was es mit den „Hinguckern“ auf dem Rasen vor der St. Michaelskirche auf sich hat.

Die Ausstellung „Vom Untertan zum Staatsbürger“ wird im Rahmen der Kulturzeichen 2019 vom 30. Mai bis zum 23. Juni 2019 im Kreuzgang der St. Michaelskirche auf dem Schwanberg präsentiert. Führungen sind während dieser Zeit an vier Sonntagen um 10.30 Uhr.