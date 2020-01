Hilfesuchender landet bei der Polizei und in der Psychiatrie

Am Sonntag ereilte die Kitzinger Polizei kurz vor 7 Uhr ein Hilferuf von einer Tankstelle in der Repperndorfer Straße, wie die Inspektion berichtet. Dort war ein 22-Jähriger in seinem Mercedes vorgefahren. Der Mann hatte erkennbare Verletzungen am Körper und ersuchter verwirrt um Hilfe.

Die Beamten stellten eine deutliche Alkoholisierung von 1,66 Promille beim Fahrer fest. Die „Notsituation“, in der er sich zu befinden schien, war offensichtlich keine. Allerdings geriet der Mann nun wegen seiner Trunkenheitsfahrt in Not: Mit den Folgen war der Mercedes-Fahrer nicht einverstanden. Er zeigte sich renitent und widerspenstig, wovon sich aber die Beamten nicht beeindrucken ließen. Die notwendige Blutentnahme erfolgte unter Anwendung von Zwang, schreibt die Polizei. Verletzt wurde dabei niemand.

Führerschein und Fahrzeugschlüssel blieben bei der Kitzinger Polizeiinspektion. Da der Delinquent ob des Verlaufes der Geschehnisse fortwährend die Absicht kundtat, sich umbringen zu wollen, sahen sich die Beamten veranlasst, eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus zu veranlassen.