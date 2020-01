Hildegard Hagen aus Volkach feierte ihren 95. Geburtstag

Hildegard Hagen aus Volkach hat ihren 95. Geburtstag gefeiert. Es gratulierten Sohn Günter mit Ehefrau Ingrid, Tochter Elke mit ihrem Mann Peter sowie zwei erwachsene Enkel mit ihren Partner und vier Urenkel. Bürgermeister Peter Kornell (rechts) überreichte der Jubilarin einen Blumenstrauß. Die rüstige Seniorin, die ihren Haushalt noch selbständig führt, ist vor zehn Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann Hermann von Schleswig-Holstein nach Volkach gezogen.

Die Nähe zu ihrer Tochter Elke, die seit über 35 Jahren mit ihrer Familie an der Mainschleife lebt, habe ihnen den Entschluss erleichtert, dem hohen Norden den Rücken zu kehren. Kurz vor dem 65. Ehejubiläum 2010 verstarb ihr Mann. Hildegard Hagen ist in Hindenburg in Oberschlesien geboren. Sie war das jüngste von drei Kindern einer Bergbaufamilie. Mit acht Jahren wurde sie Vollwaise: "Ich musste mich immer durchs Leben schlagen. Das hat mich stark gemacht."

Durch die Wirren des Krieges verschlug es sie als junge Frau nach Moorrege im Kreis Pinneberg. Dort lernte sie ihren späteren Mann kennen. In Volkach hat sich die Jubilarin gut eingelebt. Durch ihr offenes und freundliches Wesen ist sie in ihrem Bekanntenkreis sehr beliebt. Sie liest gerne und liebt Kreuzworträtsel. Im Fernsehen interessieren sie besonders Quizsendungen.