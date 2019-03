"Hier wird tolle Arbeit geleistet"

"Die Feuerwehr Nordheim ist gut aufgestellt.". Diese Aussage traf Kreisbrandinspektor Michael Krieger am Freitagabend in der Hauptversammlung der Feuerwehr.

Im Mittelpunkt der Zusammenkunft stand neben den Tätigkeitsberichten die Ehrung aktiver Mitglieder. "Ihr habt viel Freizeit geopfert", betonte Krieger und überreichte an Michaela Sauer, Christian Gürsching und Dieter Knoblach nebst Urkunde auch das silberne Ehrenzeichen. Rege Vereinstätigkeit ging aus dem Bericht des Vorsitzenden Norbert Glaser hervor. Glaser erinnerte an verschiedene Veranstaltungen und dankte der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit. Lob gab es für sein Vorstandsteam und insbesondere auch für die aktiven Wehrleute. Glaser verwies auf die Wichtigkeit einer guten Ausbildung und stellte fest: "Ohne Übung funktioniert nichts."

Über Neumitglieder erfreut

Erster Kommandant Marcus Wachler blickte auf ein spannendes Jahr zurück. Hierbei informierte Wachler über 202 Stunden und 43 Minuten Einssatzzeit, die 31 Aktive ehrenamtlich leisteten. Unter anderem wurde die Ortswehr zu neun THL (Technische Hilfeleistung) Einsätzen sowie einem Brandherd gerufen. Eifrig geübt wurde in zahlreichen Stunden beispielsweise im Bereich "Funk- und Wasseraufbau". Als erfreulich bezeichnete der Kommandant den Zuwachs bei den aktiven Wehrmitgliedern. So konnten mit Mario Markert, Klaus Friedrich und Oliver Borst drei neue Floriansjünger hinzu gewonnen werden. Lobend erwähnte Wachler auch die Einsätze der Jugendfeuerwehr bei Veranstaltungen im Zuge des 1100-jährigen Ortsjubiläums.

Wie Jugendwart Jens Spiwek mitteilte, ist für den 24. Mai der erste Nordheimer Jugendfeuerwehrtag geplant. Unter anderem werden die Besucher der Veranstaltung über die Arbeit der Feuerwehr eingehend informiert. Der Jugendwart informierte des Weiteren über Aktionen wie Persönlichkeitstraining und teilte mit, dass man sich im Laufe des Jahres einer in drei Stufen unterteilten Ausbildung mit Abschluss "Die Jugendflamme" unterziehen wird. Fest terminiert ist auch die Teilnahme am Landeszeltlager mit Landsjugendfeuerwehrtag in Hösbach. Vervollständigt wurde die Reihe der positiven Berichte durch Kassier Bennedikt Trost.

Zweiter Bürgermeister Waldemar Braun freute sich über "sehr viel Innenleben" im Verein und stellte fest: "Ich bin sehr überrascht, in welcher Qualität die Führungsmannschaft hier agiert." Braun dankte den Wehrverantwortlichen für die gute Zusammenarbeit und lobte den Einsatz der Floriansjünger. "Hier wird tolle Arbeit geleistet", so der stellvertretende Bürgermeister.

In seinem Grußwort unterstrich Kreisbrandinspektor Michael Krieger die Wichtigkeit einer intakten Ortswehr. "Ihr seid ein Teil der Gesellschaft in Nordheim", so Krieger, der sich von den über 200 Helferstunden beeindruckt zeigte. "Das ist kein Pappenstil", betonte der Kreisbrandinspektor und stellte auch die gute Jugendarbeit heraus. Die Jugend will gefordert und gefördert werden und das macht ihr perfekt, lobte Krieger die Nordheimer Wehrverantwortlichen.