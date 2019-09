Fahr vor 1 Stunde

Herzlicher Empfang für Fahrer Vierzehnheiligen- Wallfahrer

76 Pilger beteiligten sich an der traditionellen Fuß-Wallfahrt der Gemeinde Fahr nach Vierzehnheiligen. Nahezu 80 Kilometer wurden dabei zu Fuß zurückgelegt. Herzlich empfangen wurden die Männer, Frauen und Jugendlichen bei ihrer Rückkehr von Pfarrer Hermann- Josef Schöning am Vierzehnheiligen- Bildstock am Ortseingang von Gaibach. Die Wallfahrer hatten unter der Regie von Andreas Meusert und Michael Krieger an zwei Tagen bei Gesang und Gebet viele tausend Schritte zurückgelegt.