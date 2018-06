Herzlichen Glückwunsch

Jürgen Schellhase, bekannt als ehemaliger Chef der drei Storg Kaufhäuser in Kitzingen, feierte in Mainstockheim seinen 80. Geburtstag. Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs zählte zu den zahlreichen Gratulanten und verabschiedete ihn gleichzeitig aus der Gemeinde. Jürgen und Heide Schellhase ziehen in dieser Woche in die Kitzinger Innenstadt um. Eine nette Geschichte am Rande: Fuchs absolvierte als Student ein praktisches Studiensemester im Kaufhaus Storg und vermittelte damals den Hauskauf von Schellhase in Mainstockheim.

Jürgen Schellhase wurde 1938 in Kassel geboren und verbrachte seine Schulzeit in Rotenburg an der Fulda. Seinen Wehrdienst leistete er 1959 ab und schloss eine Reserve-Offizierslaufbahn an, die ihn bis zum Dienstgrad Oberstleutnant führte mit der Verwendung als Kommandeur eines Feldjägerbatallions. Ab 1961 absolvierte er Weiterbildungen bei den Kaufhof-Filialen in Mainz, Frankfurt, Mannheim, Würzburg und München. Am 1. Juli 1964 wurde er Abteilungsleiter bei der Firma Storg. 1969 übernahm er die Geschäftsführung der drei Storg-Häuser in Kitzingen. 1990 Wechsel zur Kaufring AG Weka in Kronach und im gleichen Jahr Wechsel als Verlagsleiter bei der Kitzinger Zeitung. Am 1. Juli 1994 übernahm er die Firma Büro & Schreibwaren Högner. Im Jahr 2000 folgte die Übernahme der Firma Rauscher Schreibwaren in Marktbreit. 2002 übergab Jürgen Schellhase die Firma an seinen Sohn Jens und hilft bis heute in der Verwaltung mit.

Das Paar Heide und Jügen Schellhasse ist seit 1964 verheiratet. Drei Kinder, sieben Enkel und ein Urenkel gratulierten zum Geburtstag. Seit 50 Jahren ist er Mitglied bei den Königlich Privilegierten Schützen in Kitzingen, seit 40 Jahren in der Feldjägerkameradschaft, seit 30 Jahren Mitglied der KiKaG und ist 30 Jahre beim Frankenbund.