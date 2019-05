Herzlichen Glückwunsch, Wilhelm Lauer!

Wilhelm Lauer aus Volkach zeigte den Gratulanten an seinem Geburtstag ganz stolz ein besonderes Geschenk: Seine Töchter hatten ihm ein Fußball-Trikot des FC Schalke 04 mit der Rückennummer 85 und dem Namen "Willi" geschenkt.

Am 20. Mai 1934 wurde "Willi" , wie er von Freunden genannt wird, in Gelsenkirchen geboren und ist seit seiner Jugend "Auf Schalke". Nach dem Krieg begann er eine Lehre als Betriebsschlosser und wurde nach einem Studium Maschinenbau-Techniker. Seine Frau Elisabeth heiratete er 1959, die ihm immer zur Seite steht. Die beiden haben zwei Töchter und einen Sohn.

Der Beruf brachte es mit sich, dass die Familie viel umziehen musste. Schon nach der Hochzeit ging es für mehrere Jahre nach Wilhelmshaven. 1966 erhielt Lauer einen Ruf nach Würzburg zur Firma Noell, die einen speziellen Techniker suchte. Bei der Wohnungssuche hatte er in Volkach Erfolg. "Eine schöne Zeit brach für die Familie an", erzählt seine Frau Elisabeth. "Mit dem Bähnle bin ich nach Würzburg gefahren. Das war optimal", schwärmt auch der Jubilar.

Die Mitgliedschaft in der Volkacher Kolpingsfamilie hat dem Paar sehr geholfen, sich in Volkach einzuleben. In dem Verein hatte Wilhelm Lauer viele Posten übernommen. 1979 musste die Familie dann eine schwere Entscheidung treffen: Im Schwarzwald wurde ein leitender Techniker in einer großen Firma gesucht. Der Familienvater nahm an. Wieder ein Umzug, den die Familie aber nicht bereute. Bis zu seiner Rente blieb "Willi" dort, 2012 zog es ihn dann mit seiner Frau zurück nach Volkach.

Hier fand das Paar eine seniorengerechte Wohnung und ist glücklich, "wieder daheim zu sein". Schnell wurde der Kontakt zu den alten Freunden wiederhergestellt. Der größte Wunsch des Geburtstagskindes: "Noch möglichst viele Weinfeste erleben zu können."