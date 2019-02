Herzlichen Glückwunsch, Rosemarie Ott!

Rosemarie Ott (links) aus Markt Einersheim feierte ihren 80. Geburtstag, wozu auch Bürgermeister Herbert Volkamer (rechts) und Dekan Ivo Huber gratulierten. Sie hatte als Rosemarie Hofmann am 17. Februar 1939 in Marktbreit das Licht der Welt erblickt und nach der Schulzeit arbeitete sie im elterlichen Bauernhof und in der Winterzeit als Lehrlings-Köchin im ehemaligen Krankenhaus von Marktbreit.

Sie lernte dann den Markt Einersheimer Gastwirt Friedrich Ott kennen und lieben und im Jahr 1961 gingen sie den Bund der Ehe ein. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor, die mit ihren Familien und den vier Enkelkinder Rosemarie Ott an ihrem Jubeltag hochleben ließen.

Rosemarie und Friedrich Ott mussten als Wirtsehepaar des Gasthauses Rotes Roß einst kleine Brötchen backen, "anfangs war es eine harte Zeit", erinnert sich die Jubilarin. Sie machten sich einen Namen, bewirtschafteten noch Weinberge und die Gastwirtschaft wurde zu ihrem Lebensinhalt. Besonders bekannt ist das Rote Roß für die Karpfengerichte, worauf Rosemarie Ott besonders stolz ist.

Im Jahr 1988 kaufte die Familie Ott das ehemalige Bankgebäude der Castell-Bank, das sie abrissen und dort ein Gästehaus mit Fremdenzimmer erbauten. Die weithin bekannte Speisegaststätte übergaben Rosemarie und Friedrich Ott im Jahr 1998 an ihre Tochter Petra und Schwiegersohn Jürgen Firnbach. "Die Mithilfe in der Küche und im Weinberg waren und sind für mich noch selbstverständlich", sagte das Geburtstagskind.

1998 zog das Ehepaar in ihr Eigenheim am Würzburger Tor um und genießen seitdem das Reisen, so feierten die Otts im Jahr 2011 ihre Goldene Hochzeit auf Madeira. "Heute lassen wir es ruhiger angehen", meinte die Jubilarin, die sich bester Gesundheit erfreut und das Lesen der Tageszeitung nicht missen möchte.