Herzlichen Glückwunsch: Elfriede Haaf feiert 85. Geburtstag

Elfriede Haaf feierte in Marktbreit ihr 85. Wiegenfest. Die Jubilarin wurde am 29. April 1934 in die Landwirtsfamilie Wanner in Wässerndorf geboren. Dort besuchten sie und ihre sechs Geschwister die Dorfschule. In dieser Zeit musste sie den Brand des Wässerndorfer Schlosses miterleben. Zunächst waren aus der gesamten Umgebung bis Würzburg Lastzüge mit Archivunterlagen in das vermeintlich kriegssichere Schloss geliefert worden. Dann aber wurde es von den Amerikanern in Brand gesteckt und Elfriede Wanner musste zusehen, wie im Schloss untergekommene Menschen sicher gerade noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Nach der Schulzeit führte sie den Haushalt einer Familie in Würzburg und arbeitete mehr als 20 Jahre lang bei Bären-Schmidt in Mainbernheim. Sie kannte den 1932 geborenen Schreinermeister Ernst Haaf bereits aus der Nachbarschaft, es wurde Hochzeit gefeiert. Der Ehemann starb 1993. Spazierengehen mit der Freundin und lesen sowie früher der Frauenbund und Ausflüge mit dem VdK waren die Freizeitbeschäftigungen. Am Geburtstag gratulierten neben Bürgermeister Erich Hegwein und den drei Kindern auch sieben Enkel und sieben Urenkel.