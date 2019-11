Die jüngsten Neubürger des Landkreises Kitzingen stellen wir Ihnen an dieser Stelle in loser Folge vor. Die Kinder wurden in der Klinik Kitzinger Land geboren. Wir sagen: Herzlich willkommen! (Alle Fotos: Babysmile)

Lilly-Marie

Lilly-Marie wurde am 29. Oktober geboren und war 50 Zentimeter groß. Ihr Gewicht betrug 2950 Gramm. Ihre Eltern sind Julia und Marko Scheller aus Rottendorf.

Simon

Simon wurde am 31. Oktober geboren. Er war 54 Zentimeter groß und wog 3550 Gramm. Über ihn freuen sich Johanna und Martin Bader aus Wiesentheid.

Hanna

Hanna hat am 4. November Geburtstag. Sie war 50 Zentimeter groß und 3370 Gramm schwer. Ihre Eltern sind Tina und Benjamin Blaß aus Schwarzach.

Nefes

Nefes wurde am 9. November geboren, wog bei der Geburt 3900 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Ihre Eltern sind Ipek Kadiroglou und Chalil Oglou aus Kitzingen.

Dionisis

Dionisis kam am 10. November auf die Welt. Er wog 3850 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Über ihn freuen sich Artemida und Pavlos Tzeiranidou aus Kitzingen.

In eigener Sache: Die Rubrik "Herzlich willkommen!" ist eine Gemeinschaftsaktion dieser Zeitung und der Klinik Kitzinger Land.