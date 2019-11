Herzlich willkommen: Babys im Landkreis Kitzingen

Die jüngsten Neubürger des Landkreises Kitzingen stellen wir Ihnen an dieser Stelle in loser Folge vor. Die Kinder wurden in der Klinik Kitzinger Land geboren. Wir sagen: Herzlich willkommen! (Alle Fotos: Babysmile)

Lio

Lio kam am 9. Oktober auf die Welt. Er war 48 Zentimeter groß und wog 3220 Gramm. Seine Eltern sind Theresa und Sven Schwerdel aus Kitzingen.

Lennard

Lennard hat am 17. Oktober Geburtstag. Sein Gewicht betrug 4520 Gramm, seine Größe war 59 Zentimeter. Über ihn freuen sich Christina Fehlner und Joachim Hessenmüller aus Dettelbach.

Julius

Julius wurde am 22. Oktober geboren. Bei der Geburt wog er 3330 Gramm und war 51 Zentimeter groß. Seine Eltern sind Carolin und Florian Göbel aus Kitzingen.

Elina

Elina kam am 23. Oktober auf die Welt. Bei einer Größe von 52 Zentimetern wog sie 3560 Gramm. Ihre Eltern sind Nadine und Thomas Rückel aus Willanzheim.

Leopold

Leopold wurde am 26. Oktober geboren und war 53 Zentimeter groß. Sein Gewicht betrug 3600 Gramm. Seine Eltern sind Saskia Salomon und Sven Thormann aus Wiesentheid.

In eigener Sache: Die Rubrik "Herzlich willkommen" ist eine Gemeinschaftsaktion dieser Zeitung und der Klinik Kitzinger Land.