Kitzingen vor 1 Stunde

Herrenfahrrad gestohlen

Bereits am Freitag vor einer Woche hatte ein zwölfjähriger Schüler sein grau-blaues Fahrrad der Marke Cube Aim Race in Kitzingen vor dem Eingang eines Supermarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen unversperrt abgestellt. Als er nach einer halben Stunde zurückkam, hatte ein Unbekannter das Fahrrad gestohlen. Schaden: laut Polizeibericht: 500 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.