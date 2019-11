Hermann Queck zum Bürgermeister-Kandidaten nominiert

In einer Nominierungsversammlung im Sportheim des TSV einigten sich 45 Bürger aus Buchbrunn auf eine Kandidatenliste der Freien Wählergemeinschaft Buchbrunn (FWG). Versammlungsleiter war Dieter Koch, seinem Vorschlag zufolge wurde Dietmar Riedel zum Wahlleiter bestimmt.

Einziger Kandidat für das Amt des ersten Bürgermeisters war der amtierende Bürgermeister Hermann Queck. Für die neuen Gemeinderatskandidaten hob er hervor, dass die Zusammenarbeit im bisherigen Gemeinderat Spaß mache und jeder uneingeschränkt seine Meinung sagen könne. Dass sich 22 Bürger zur Kandidatur auf der FWG-Liste bereit erklärten, zeige das Interesse der Bürger, an der Zukunft mitzuwirken.

Die Versammlung nominierte Queck in geheimer Abstimmung mit zwei Gegenstimmen zum Bürgermeisterkandidaten. In einer weiteren Entscheidung votierten die Bürger dafür, über die Liste in ihrer Gesamtheit mit Hermann Queck als Listenführer abzustimmen.

Bei einer kurzen Vorstellungsrunde der Kandidaten erklärten sich alle mit ihrem Listenplatz einverstanden. Queck machte deutlich, dass der Frauenanteil im Gemeinderat zu niedrig sei, deshalb sei auf der Liste jeder vierte Platz mit einer Kandidatin belegt worden.

Breites Spektrum

Auch sonst zeige die Listenzusammenstellung eine Mischung aus Jüngeren und Älteren, alt eingesessenen und hinzugezogenen Bürgern und biete damit ein breites Entscheidungsspektrum für den Wähler bei der Kommunalwahl am 15. März 2020. Mit ebenfalls zwei Gegenstimmen wurde die Liste von den Stimmberechtigten angenommen. Queck kündigte eine Vorstellungsversammlung in der TSV-Sporthalle an, bei der sich alle Kandidaten dem Wähler eingehend vorstellen können.

Nominierungsliste:

1. Hermann Queck; 2. Dieter Koch; 3. Lorenz Weidenbach; 4. Susanne Kieser; 5. Harald Kümmel; 6. Stefan Schmidt; 7. Georg Hopfengart; 8. Nicole Queck; 9. Harald Geißendörfer; 10. Christian Oppel; 11. Jürgen Taub; 12. Manuela Otto; 13. David Haaß; 14. Thomas Rückel; 15. Dieter Mellinger; 16. Jonas Schneider; 17. Christian Sattes; 18. Alfred Thoma; 19. Markus Dietrich; 20. Eginhard Vornberger; 21. Markus Saur; 22. Selina Taub.