Kitzingen vor 2 Stunden

Herbsttreffen der Freien Wähler

Die Senioren der Freien Wähler aus dem Landkreis Kitzingen trafen sich laut Pressemitteilung dieses Mal in Hüttenheim. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert führte die Gäste durch die Kirchenburg, die eine der größten erhaltenen Gadenkirchenburgen in Franken sei. Die mächtigen Mauern der Kirchenburg zeigen noch deutlich die einstige Bedeutung dieser Anlage, heißt es weiter. Danach folgte ein kleiner Ortsrundgang mit weiteren Sehenswürdigkeiten, unter anderem die ehemalige Synagoge. Die Teilnehmer zeigten sich beeindruckt von den historischen Hintergründen und Besonderheiten Hüttenheims. Zum gemütlichen Ausklang des Nachmittags ging es in das Weingut Gümpelein.