Herbstmarkt: Leckereien von Aronia bis Zwiebelplootz

Den Feiertag für einen Ausflug nutzen – das taten die vielen Besucher des Kleinlangheimer Herbstmarktes in der Kirchenburg. Herbstlich war auch das Wetter. Und so ging es mit hochgeschlagenen Krägen und in dicken Jacken über den Markt, wo wieder allerlei Kreatives, Leckeres und Dekoratives auf die Besucher wartete.

Die Kinder hatten Spaß an der Apfelpresse des Obst- und Gartenbauvereins und verkosteten den frisch gepressten Saft auch gleich an Ort und Stelle. Für die Großen gab es von Bremser bis Bier ebenfalls allerhand zum Probieren. Und auch an den Ständen der Selbstvermarkter waren Leckereien zu entdecken.

Von Aronia bis Zwiebelplootz reichte das Angebot regionaler Lebensmittel, mit denen sich die Besucher stärken konnten. Seidenfloristik, Kunsthandwerk und Schmuck rundeten das Angebot ab.

Führung durch die 2000-jährige Geschichte der Marktgemeinde

Am Nachmittag führte Roland Lewandowski interessierte Besucher durch die 2000-jährige Geschichte der Marktgemeinde. Im Torhaus gab es die Ausstellung der Hans-Sachs-Bühne über die ersten Kirchenburgfeste zu sehen und natürlich war das Dorf- und Handwerkermuseum ebenfalls geöffnet.

Wieder einmal zeigte sich die Kleinlangheimer Kirchenburg von ihrer gastfreundlichen Seite und hieß ihre Besucher willkommen. Nachmittags sorgte warmer Sonnenschein dafür, dass die dicken Jacken unter dem Arm getragen werden mussten und der Markt erschien gleich in noch schönerem Licht.