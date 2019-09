Kitzingen vor 1 Stunde

Herbstliches Orgelkonzert mit dem Regensburger Domorganisten

Am Freitag, 20. September, ist der Regensburger Domorganist Franz-Josef Stoiber zu Gast in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen. Im Rahmen der „Herbstlichen Orgelkonzerte“ spielt Stoiber, der laut Pressemitteilung für seine brillante Interpretation von Literatur als auch für seine ideenreichen Improvisationen bekannt ist, Werke von Bach, Karg-Elert, César Frank sowie Improvisationen über Publikumswünsche. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.