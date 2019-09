Kitzingen vor 1 Stunde

Herbstliches Orgelkonzert mit Christian Schmitt

Am Freitag, 27. September, ist Christian Schmitt, ein international bekannter, virtuoser Konzertorganist zu Gast in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen. Der Echo-Klassik-Preisträger, der, laut Pressemitteilung, neben seiner solistischen Konzerttätigkeit auch regelmäßig mit namhaften Dirigenten wie Sir Simon Rattle oder Philippe Herreweghe musiziert, ist „Principal Organist“ der Bamberger Symphoniker. Im Rahmen der „Herbstlichen Orgelkonzerte“ spielt Schmitt unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach (Toccata d-moll), Franz Liszt (Fantasie und Fuge über Bach)und César Franck (Choral h-moll). Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.