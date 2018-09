Herbstliche Zugtour

Ab diesem Wochenende fährt die Mainschleifenbahn nun auch wieder samstags. Es gilt der Regelfahrplan, allerdings beginnen die Fahrten samstags in Seligenstadt erst um 12.45 Uhr und in Astheim um 14 Uhr. Der Sonntagsfahrplan bleibt unverändert. Den Fahrgästen bieten sich entlang der Strecke Ausblicke ins Maintal, die jedem Autofahrer verborgen bleiben, verspricht der Förderverein Mainschleifenbahn in seinem Pressetext. Zudem bieten sich zwischen den Haltepunkten der Mainschleifenbahn viele Wandermöglichkeiten: in die Weinorte Escherndorf, Nordheim, Fahr und Untereisenheim oder entlang des Astheimer Quittenlehrpfades. Parkmöglichkeiten gibt es in Volkach unterhalb der Mainbrücke oder in Seligenstadt am Bahnhof. Wer mit der Deutschen Bahn über Seligenstadt anreist, erhält gegen Vorlage seiner Fahrkarte im Schienenbus einen ermäßigten Tarif. Die Bahnsaison an der Mainschleife endet am 28. Oktober.