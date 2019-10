Kitzingen vor 13 Stunden

Herbstliche Seniorenausfahrt mit dem Automobilclub

Seit nunmehr fast 70 Jahren gibt es jedes Jahr im Oktober die Seniorenausfahrt des Automobilclub Kitzingen. Was früher eine Ausfahrt für Kriegsbeschädigte war, ist mittlerweile eine Veranstaltung für die Bewohner der Seniorenheime in Kitzingen und Mainstockheim geworden, schreibt der AMC in einer Mitteilung. Anschließend hat der Automobilclub die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen im herbstlich geschmückten Sportheim in Laub begrüßt. Bereits seit 1982 ist das Ehepaar Helga und Klaus Issig verantwortlich für die Ausfahrt. Als Dank erhielten sie einen Riesenapplaus sowie einen Blumenstrauß vom stellvertretenden Vorsitzenden Rainer Gutzeit. Ein weiterer Dank ging an Thorsten Dennerlein vom BRK, der mit seinem Team die Ausfahrt begleitete. Rund 70 Senioren genossen bei traumhaftem Wetter die bunten Farben des Herbstes entlang der Route am Schwanberg, über Wiesenbronn, Rüdenhausen, Wiesentheid bis nach Laub.