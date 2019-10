Kitzingen vor 1 Stunde

Herbstliche Morgenstimmung am Hörblacher Baggersee

Was gibt es Schöneres als die frühe Morgenstimmung am Hörblacher Baggersee? Langsam wird es heller, der Himmel taucht ein in ein zartes Rosa und über dem Wasser liegt leichter Nebel. Eingefangen hat dieses herbstliche Idyll unser Leserfotograf Jürgen Hermann.