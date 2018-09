Marktbreit vor 1 Stunde

Herbstlauf in Marktbreit

Der Turnverein 1861 Marktbreit lädt am Sonntag, 16. September, zum 14. Herbstlauf (früher Römerlauf) ein. Für Walker, Nordic Walker und Jogger stehen laut Pressemitteilung eine fünf und eine achteinhalb Kilometer lange Strecke zur Auswahl. Startzeit ist zwischen 9.30 und 11.30 Uhr. Die Teilnehmer müssen bis 13 Uhr wieder an der Buhleite 41 sein, wo Start und Ziel sind. Die Startgebühr beträgt drei Euro. Als Gegenleistung bekommen die Teilnehmer unterwegs und am Ziel Obst und Wasser.