Herbstfest für den Tierschutz

Ein Herbstfest zugunsten des Tierschutzes veranstaltet die Kitzinger Firma Feßler & Sohn am Samstag, 12. Oktober, von 12 bis 17 Uhr. In der Kaltensondheimer Straße 63 gibt es neben einem Flohmarkt mit Tierartikeln und Büchern vegetarische Gerichte, hausgemachte Marmelade sowie Kaffee und Kuchen, heißt es in einer Pressemitteilung. An verschiedenen Ständen von Tierschutzvereinen aus dem In- und Ausland können sich die Besucher über die Arbeit informieren. Laut Ankündigung fließen die Einnahmen vollständig in den Tierschutz, unter anderem an das Tierheim Kitzingen. Veranstalter sind Martina Haubrich und Marion Feßler.