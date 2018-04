Hellmitzheim lag in Schutt und Asche

Vor 73 Jahren erlitten Dornheim, Hellmitzheim und Nenzenheim erhebliche Kriegsschäden. Daran erinnert der Arbeitskreis Dorfchronik Hellmitzheim und weist darauf hin, dass zum Gedenken am 11. April um 11 Uhr wieder die Kirchenglocken läuten. Außerdem werden die wechselvollen Jahre der Kirchengeschichte geschildert.

In Hellmitzheim wurden an jenem 11. April 1945 fast jedes zweite Wohnhaus, über ein Drittel der Bauernhöfe komplett und ein weiteres Drittel zum Teil zerstört. In wenigen Stunden sank ein blühendes Bauerndorf im Granat- und Bombenhagel in Schutt und Asche, so der Bericht des Arbeitskreises.

Die prächtige Kirchenburg war ein rauchender Trümmerhaufen, der Kirchturm ausgebrannt und geborsten, die Glocken heruntergestürzt, das Pfarrhaus und das Rathaus zerstört, und überall im Dorf Brand, Blut, Tränen und Elend. Es dauerte lange Zeit, bis die Bevölkerung aus ihrer Apathie erwachte. Dann jedoch und als das Geld wieder seinen Wert hatte, ging es an den Wiederaufbau.

Am Kirchweihfest 1951 weihte Oberkirchenrat Schmidt das wiederaufgebaute Gotteshaus. Ein Jahr später rief wieder ein volles Geläut vom Turm hinein ins Land. Im Juli 1953 wurde das Altarkruzifix, das der Bildhauer Johann Oertel geschaffen hatte, geweiht, und zehn Jahre nach der Zerstörung wurde die neue Orgel in den Dienst gestellt. Inzwischen war auch das Pfarrhaus wieder aufgebaut worden. Nur das Rathaus war noch nicht wieder entstanden.

Hellmitzheim wurde 1420 durch eine Stiftung von Friedrich Schenk, Herr zu Limpurg, eigene Pfarrei. Ein Denkmal aus dieser Zeit waren die beiden Kirchenglocken. Die große Glocke mit einer Inschrift und der Jahreszahl 1440 hängt wieder auf dem um 1950 neu erbauten Kirchturm. Die andere Glocke mit der Jahreszahl 1501 ist beim Brand des Kirchturms geschmolzen.

Über den Bau der Kirche in Hellmitzheim sind keine Urkunden vorhanden. Nach architektonischen Merkmalen verlegt man sie in das 14. Jahrhundert. 1606 wurden die Turmstockwerke und der Turmhelm, wie sie bis zur Zerstörung 1945 bestanden, von Zimmermeister Hans Krecker aus Hohenfeld aufgerichtet. 1607 wurde das Langhaus in seinen letzten Ausmaßen gebaut. Die letzte Orgel stammt aus dem Jahr 1916.

Am 21. Januar 1875 in den Nachmittagsstunden schlug der Blitz in den Kirchturm; zwei Drittel des Turmes brannten ab. Er wurde im gleichen Jahre wieder aufgerichtet. Die Kirche selbst hat im Laufe der Jahrhunderte viele Erweiterungen, Erneuerungen und Umbauten erfahren.