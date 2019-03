Helga und Peter Fieber seit 25 Jahren in der Winzerkapelle

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des Musikvereins Rödelsee am Freitagabend in der Häckerstube Vollhals stand unter den Zeichen von Ehrungen, Abschieden und neuen Mitgliedern.

Die beiden Mitglieder Hedwig und Peter Fieber wurden für ihre 25jährige Vereinszugehörigkeit mit der Vereinsnadel und einer Urkunde geehrt. Vorsitzender Tobias Wandler und Bürgermeister Burkhard Klein lobten die Verdienste des Ehepaares für den Musikverein.

Nach ein paar einleitenden Musikstücken, der Begrüßung und der Totenehrung gab Tobias Wandler in seinem Bericht einen kurzweiligen Rückblick auf das letzte Jahr. Neben personellen Veränderungen im Gesang sowie bei der Bühnengestaltung lobte Wandler die vielen freiwilligen Helfer, die sich für die Winzerkapelle einsetzten. "Die Freude in der Musik ist bei der Winzerkapelle neu entflammt und wird auch nach außen getragen", so Wandler. Selbst wenn das Mischpult unter Wasser steht oder weniger Besucher erscheinen als eingeplant kann das die Kapelle mit ihren 284 Mitgliedern nicht erschüttern. Zahlreiche Auftritte wie am Schloßschoppenfest, das Weinfest, einem Überraschungsständchen, der Maibaumfeier oder dem kleinen Weihnachtskonzert sprechen für das vielseitige Repertoire unter der Federführung von Dirigent Johannes Wandler. Auch bei Konzerten außerhalb von Rödelsee wie beispielsweise in Buchbrunn, Gerbrunn, Mainsondheim und Possenheim ist man gern gesehener Gast. Tobias Wandler sieht "keine Probleme bei der Musikkapelle und ist stolz auf seinen Verein".

Schriftführer Joachim Weigand, der im letzten Jahr als Ehrenmitglied für 25 Jahre in der Vorstandschaft ernannt wurde, berichtete in einem Bildvortrag über die Aktivitäten im letzten Jahr und gab einen Ausblick auf das laufende Jahr. Die Arbeit des Musikvereins setzt sich aus öffentlichen Auftritten und der Kirchenmusik zusammen. 2019 wird ein "Ständchenjahr" mit 20 geplanten Ständchen bei Geburtstagen der Mitglieder und auch von außerhalb liegen schon Terminanfragen vor. Ganz wichtig ist der 30.12.in diesem Jahr - da begeht der Verein sein 40jähriges Bestehen.

Nach den Ausführungen von Kassier Wolfgang Bayer, der ein Plus in der Vereinskasse vermelden konnte und der von den Kassenprüfern Gerd Zwosta und Franz Sulzbacher beantragten Entlastung des Vorstandes widmete man sich noch dem Thema "Datenschutzgrundverordnung. Wandler verwies darauf, dass die Daten der Mitglieder auf dem Server vom Nordbayerischen Musikbund gespeichert sind beim Ausstieg gelöscht werden. Die Mitglieder waren mit dieser Handhabung einverstanden und hatten auch keine weiteren Wünsche und Anträge.

Tobias Wandler stellte noch das neue Beitrittsformular vor, das an diesen Abend gleich von zwei neuen Mitgliedern ausgefüllt wurde: Zum einen von der scheidenden Weinprinzessin Annika I., die in ihrer letzten Amtshandlung der Versammlung beiwohnte, sowie Günter Nowak.

Bürgermeister Burkard Klein schloss den offiziellen Teil mit ein paar persönlichen Worten ab, indem er das Engagement des Vereins lobte und die Winzerkapelle "als Aushängeschild der Gemeinde" bezeichnete. Man erkenne im Verein einen "erkennbaren Schwung, der elektrisierend ist" und den man auch nach außen trägt. "Eine Zusammengehörigkeit, die man als Mitglied in diesem tollen Verein erleben darf."