Helga und Karl Link 60 Jahre verheiratet

Helga und Karl Link feierten am Samstag in Mainstockheim Diamantene Hochzeit. Karl Link, 1932 in Mainstockheim geboren, und seine Frau Helga – geborene Schmidt, Jahrgang 1939 – lernten sich 1958 in der Gastwirtschaft von Helgas Eltern im Seinsheimer Ortsteil Winkelhof kennen. Am 4. April 1959 läuteten die Hochzeitsglocken.

Der gelernte Friseur war zunächst als Großhändler unterwegs und belieferte Geschäfte, ehe er 30 Jahre lang zuverlässig und an allen Werktagen in Kitzingen den Grünen Markt in der Kaiser-Wilhelm-Strasse betrieb. Die in der elterlichen Landwirtschaft groß gewordene Ehefrau kümmerte sich 50 Jahre lang um das Lebensmittelgeschäft in Mainstockheim.

2009 begann für das Paar die Rentnerzeit. Das Jubelpaar hat drei Kinder, die zusammen mit Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs und sieben Enkeln gratulierten. Fuchs erinnerte sich, dass er bei der Hochzeit schon als Blumenstreujunge dabei war. Zur großen Familienfeier erwartete das Ehepaar vor allem die Verwandtschaft.