Heißes Eisen Bauplätze

Etwa 35 Bürger, und damit fast zehn Prozent der aktuell 395 Einwohner, hörten sich in Reupelsdorf bei der Bürgerversammlung die Ausführungen von Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier an, besprachen später manch örtliches Problem und äußerten auch Kritik. Die Dorferneuerung hat das Dorf in den vergangenen gut zehn Jahren optisch enorm aufgewertet. Doch ein Punkt blieb etwas auf der Strecke: In Reupelsdorf sind derzeit keine Bauplätze zu haben.

Wie lange wolle die Verwaltung denn in Reupelsdorf noch warten, bis Bauland ausgewiesen werde, manche jüngeren seien bereits weg gezogen. Man könne viel diskutieren, aber es passiere nichts, sagte eine junge Besucherin der Versammlung. Zuvor hatte Winfried Flurschütz bereits wissen wollen, in welche Richtung die Gemeinde Bauplätze angedacht habe. Vielleicht in Richtung des alten Sportplatzes, aber das sei noch nicht geklärt, antwortete Bürgermeister Knaier. Eine Fläche im Ortsbereich wäre ihm lieber.

Frank Hufnagl, Gemeinderat und Reupelsdorfer Bürger, schlug ein Areal im Anschluss an das ehemalige Wiegand-Grundstück im Ortskern vor. In der Versammlung äußerte sich Bürgermeister Knaier zu der direkt an der Bundesstraße gelegenen Fläche. Dort stehen nach wie vor die Pumpen und Filteranlagen für die noch laufende Grundwassersanierung. Es gebe nach über 20 Jahren nichts Neues, das Landratsamt prüfe noch, wie lange, wisse man nicht, so Knaier. Die Gemeinde werde sich in Kürze mit dem Thema Bauland in Reupelsdorf befassen, sagte er.

Zudem ging das Gemeindeoberhaupt auf die Dorferneuerung in Reupelsdorf ein, deren letztes größeres Projekt die Sanierung des ehemaligen Pfarrhauses neben der Kirche sein soll. Eine Art Kirchplatz soll an der Stelle zudem entstehen. Fördergelder aus dem Eler-Programm wurden dazu ermöglicht.

Im Vorjahr stand das Gemeinschaftshaus im Mittelpunkt, das auch mit Geldern der Dorferneuerung umfangreich saniert wurde. Knaier hob die tatkräftige freiwillige Unterstützung der Bürger und des FC dabei hervor. Das Haus sei nun "eine schöne, runde Sache", fand der Bürgermeister.

Weitere Fragen zum Hochwasserschutz, oder zum Thema Ausbaubeiträge für Straßen beantwortete Bürgermeister Knaier in der Versammlung. Zudem hakte Hugo Löb zum Thema Kernwege nach. Hier seien einige im Bereich von Reupelsdorf in Planung, so Knaier.

Löb monierte weiter, dass derzeit immer wieder anscheinend auswärtige Hundehalter ihre Tiere in der Flur frei laufen ließen. Nicht nur deren Hinterlassenschaften störten ihn. Bürgermeister Knaier verwies auf die Anleinpflicht, die allgemein in der Gemeinde gelte.