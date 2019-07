Wiesentheid vor 26 Minuten

Heiße Tage, aufregende Nächte

Sonnencreme, Cappies und viel Wasser machten die Hitze am traditionellen Zeltlager der 5. Klassen des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid auf dem Kreisjugendzeltplatz Am Zabelstein in Falkenstein bei Donnersdorf erträglich. Unter dem Motto „Natur zum Anfassen und Gemeinschaft erleben“ erfuhren die Schüler ein nachhaltig schönes Natur- und Gruppenerlebnis, teilt die Schule mit. Brotbacken aus selbst gemahlenem Mehl, Feuer machen oder Kräuterkunde waren einige der Aktionen, die die Mädchen und Jungen mit ihren Tutoren aus den 9. Klassen bewältigen mussten. Ein Elternabend mit attraktiven Vorführungen, eine Nachtwanderung und das abendliche Lagerfeuer rundeten das Programm ab.