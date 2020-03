Heiraten am 29. Februar: Hochzeitstag nur alle vier Jahre?

Vergessliche Menschen kennen das Gefühl: "Da war doch was", denken sie – und verschwitzen gerade ein wichtiges Jubiläum, zum Beispiel ihren Hochzeitstag. Abhilfe schaffen kann da nur ein ganz besonderes und einprägsames Datum. So zum Beispiel der 29. Februar, der "Extratag" im Schaltjahr . Und genau an diesem Tag, am vergangenen Samstag, gaben sich Catia und Maximilian Kabel aus Kitzingen das Ja-Wort.

Vergessliche Menschen scheinen die beiden aber nicht zu sein. Catia Kabel (gebürtige Da Costa) ist Bankkauffrau, Maximilian Kabel Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. In ihrem Wohnzimmer erzählen sie, wie es zu der Hochzeit an dem außergewöhnlichen Datum kam. "Eigentlich ist es ganz unspektakulär", sagt Catia Kabel und streicht über ihren Bauch. "Wir erwarten Ende März ein Baby und wollten noch vor der Geburt heiraten."

Hochzeitstag nur alle vier Jahre, dann aber richtig

Das Paar schaute also nach einem Termin im Februar, am besten an einem Samstag. " Da müssen sich unsere Freunde und die Familie keinen Urlaub nehmen", erklärt Maximilian Kabel. In Kitzingen selbst war kein Termin mehr frei. Sebastian Beck vom Kitzinger Standesamt erklärt auf Nachfrage dieser Redaktion: "Wir haben nur bestimmte Trau-Samstage im Jahr." Der 29.02 war nicht dabei.

Die Kabels fragten bei den Nachbarortschaften nach. Geklappt hat es dann in Mainstockheim. Nach Absprache mit dem Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs fiel die Hochzeit auf den 29. Februar, den Schalttag. Vergangenen Samstag im Mainstockheimer Standesamt gaben sich die beiden also das Ja-Wort. Danach ging es nach Würzburg zum Feiern.

"Es ist schon ein ganz besonderes Datum", freut sich Catia Kabel. Seinen Hochzeitstag will das frisch gebackene Ehepaar konsequent feiern – also immer nur im Schaltjahr. Die Reaktionen im Freundeskreis waren darauf sehr unterschiedlich. Vor allem bei den männlichen Bekannten sorgte die Vorstellung, nur alle vier Jahre an den Hochzeitstag denken zu müssen, für Neid – zumindest im Scherz. "Wir lassen's dann aber richtig knallen", sagt Catia Kabel. Von dem Aberglauben, dass Schaltjahr-Ehen unglücklich enden würden, lassen sie sich nicht beirren. "Es werden sicherlich auch Ehen geschieden, die nicht im Schaltjahr geschlossen wurden."

Wegen der Arbeit nach Kitzingen gezogen

Kennengelernt hat sich das Ehepaar im Februar 2017. Catia Kabel lebte damals im Odenwaldkreis, ihr Ehemann in Eschau (Lkr. Miltenberg). Wegen der Arbeit zog das Paar Anfang 2019 zusammen nach Kitzingen. Eine ausdrückliche Verlobung gab es übrigens nicht. "Wir haben uns eher drauf verständigt", sagt Catia Kabel und lacht. "Ich will keine andere Frau", antwortet Maximilian Kabel. Er schmunzelt ebenfalls. "Da konnte ich sie auch heiraten."